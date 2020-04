Wirtschaft in Krefeld : Covestros Chlorproduktion für Preis nominiert

Krefeld Die neue Technologie der Sauerstoffverzehrkathode findet auch im Chempark in Uerdingen eine Anwendung. Energiebedarf und CO2-Ausstoß werden um bis zu 25 Prozent gesenkt.

Covestro setzt die neue Technologie in der Chlorproduktion bereits an mehreren Standorten erfolgreich ein – unter anderem in Krefeld-Uerdingen. Chlor ist die Basis von zwei Dritteln aller Kunststoffe und daher auch für Covestro unverzichtbar. Für Dr. Klaus Schäfer, Chief Technology Officer von Covestro, ist die Nominierung ein weiterer Beleg dafür, dass sich Covestro in Sachen Nachhaltigkeit auf dem richtigen Kurs befindet: „Wir gratulieren der Firma Dürr zum ersten Platz. Wir haben aus einem großen, starken Feld heraus den Sprung in den Kreis der Besten geschafft.“