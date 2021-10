Krefeld vor 50 Jahren : Christo verhüllt Haus Lange

Christo verhüllt Haus Lange. Der Künstler legte selbst Hand an. Der Museumshausmeister durfte lediglich assistieren. Foto: Stadt Krefeld

Krefeld In diesen Tagen wird das letzte Großprojekt des Künstlers am Pariser Triumphbogen abgebaut. Eine Erinnerung an Krefeld aus dem Jahr 1971.