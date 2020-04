Mutmach-Bilder in Krefeld : Regenbogen-Suche im Stadtgebiet

Info

Foto: Pia Szymanowski

Für den Schmetterling werden eine Wäscheklammer aus Holz, ein Pfeifenputzer, bunte Pappe sowie eine Schere und Kleber benötigt. Die einzelnen Pappteile werden wie auf dem Foto zu sehen ausgeschnitten und aneinander geklebt. Der Pfeifenputzer wird in der Mitte geknickt und an den oberen Enden nach außen umgebogen. Auf der Wäscheklammer werden drei Punkte aus Pappe befestigt. Jetzt wird die Wäscheklammer als Schmetterlingskörper in der Mitte der Flügel festgeklemmt. Der Pfeifenputzer wird mittig an der Wäscheklammer befestigt. Nun muss der Schmetterling nur noch im Frühlingsstrauß landen.

Für das Küken werden neben Kleber, Schere und Kordel, gelbe und orange Pappe benötigt. Zuerst werden acht gleichgroße Kreise und zwei kleine Flügel auf die gelbe Pappe gemalt. Außerdem wird ein kleines Dreieck für den Schnabel auf die orange farbene Pappe aufgemalt. Alles wird ausgeschnitten und die Kreise werden in der Mitte gefaltet. Drei Kreise werden nun an den Hälften aneinander geklebt. Auf die beiden offenen Seiten werden Flügel und Kordel geklebt. Die übrigen Kreise anschließend ebenfalls an den Hälften ankleben und zwischen den beiden letzten Hälften den Schnabel befestigen. Jetzt fehlen nur noch die Augen und das Küken ist fertig.