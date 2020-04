Chempark Uerdingen : Alexander Wagner verlässt Chempark-Betreiber Currenta

Krefeld Alexander Wagner verlässt den Chempark-Betreiber Currenta. Er war seit Oktober 2015 Mitglied der Geschäftsführung und wird sich neuen beruflichen Herausforderungen stellen. Wagner verlasse das Unternehmen auf eigenen Wunsch und in freundschaftlichem Einvernehmen, teilte Currenta mit.

In seine gemeinsame Amtszeit mit dem Vorsitzenden der Geschäftsführung Günter Hilken fielen wichtige Entscheidungen wie eine grundsätzliche Neuordnung der Geschäftsaktivitäten und Organisationsänderung des Unternehmens. Mit den Arbeitnehmervertretungen vereinbarte er Zukunftskonzepte zur Digitalisierung oder Übernahme der Auszubildenden. Wagner wurde 1970 in Braunschweig geboren. Nach dem Maschinenbaustudium mit Schwerpunkt Verfahrenstechnik an der RWTH Aachen promovierte er 1999 an der Leibniz Universität Hannover.