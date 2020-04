Vorfall am Krefelder Preußenring : Mountainbiker überfällt Fußgänger

Krefeld Am Dienstagnachmittag ist ein Fußgänger am Preußenring von einem Radfahrer angegriffen, ausgeraubt und schwer verletzt worden.

(oli) Gegen 17.20 Uhr war der 56-Jährige auf dem Gehweg des Preußenrings plötzlich von einem Mann zu Boden gerissen worden. Der Täter entwendete dem Krefelder Geldbörse, Armbanduhr und einen Ring. Als der Mann sich wehrte, trat der Angreifer auf das Gesicht des am Boden liegenden Opfers ein und schlug ihn. Dabei verlor der Täter seine schwarze Sporttasche der Marke Puma und flüchtete auf einem silbernen Mountainbike in Richtung Steinstraße. Eine Passantin fand den schwer verletzten 56-Jährigen am Boden sitzend vor und verständigte umgehend die Polizei. Der Mann kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. Der etwa 30-jährige Täter ist laut Polizeiangaben zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß. Seine längeren schwarzen Haare hatte er zur Seite gekämmt. Hinweise an die Polizei unter der Rufnummer 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de.