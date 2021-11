7.000 Stück im neuen Layout : Familienkompass Krefeld – Wegweiser neu aufgelegt

Krefeld Auf mehr als 230 Seiten gibt das Buch zu vielen Fragen im Familienalltag schnell eine passgenaue Antwort. Der Wegweiser fasst die vielfältigen Themen, die Familien anhaltend bewegen, übersichtlich zusammen.

Der „Familienkompass“ ist in Krefeld ein beliebtes Nachschlagewerk. In dem handlichen Buch finden Familien viele für sie interessante und wichtige Adressen sowie Ansprechpartner. Inzwischen waren alle Druck-Exemplare vergriffen. Das Kinder- und Familienbüro freut sich deshalb, die Neuauflage des Familienkompasses von 7.000 Stück in einem neuen Layout zu präsentieren. Auf mehr als 230 Seiten gibt das Buch zu vielen Fragen im Familienalltag schnell eine passgenaue Antwort.