An der St. Anton-Straße in Krefeld : Umbau zur Bürgerservice-Welt hat begonnen

An der St. Anton-Straße in Krefeld

Krefeld In der großen Halle des ehemaligen Einwohnermeldeamtes sind aktuell die Abbrucharbeiten im Gange. Es soll dort ein einladender Servicebereich entstehen.

(RP) Begonnen hat im Krefelder Rathaus der Umbau zur „neuen Bürgerservice-Welt“, wie Cigdem Bern , Beigeordnete für Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr, es formuliert. In der großen Halle des ehemaligen Einwohnermeldeamtes zur St.-Anton-Straße sind die Abbrucharbeiten in vollem Gange, die alten Böden und Deckenverkleidungen sind entfernt, ebenso Zwischenwände und Einbauten.

Zuständig für den Umbau ist das Zentrale Gebäudemanagement, das in enger Abstimmung mit dem Denkmalschutz arbeitet. In den Animationen des beauftragten Architektenbüros aus Essen ist zu erkennen, wie es später dort aussehen wird. In der zentralen Halle mit einer Grundfläche von rund 1.000 Quadratmetern entstehen Schalter für die direkten Bürgerkontakte, an den Mauern in Richtung St.-Anton-Straße und Westwall Büroräume für das sogenannte „Backoffice“. Außerdem wird es einen offenen Wartebereich mit Aufenthaltsqualität geben. Eine separate Passausgabe ist dort baulich bereits vorgesehen. Auch ein Automat, mit dem Bürger per „Speed Capture“ ihre biometrischen Daten für Ausweise und Pässe selbst erfassen können, ist eingeplant.