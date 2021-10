Aus den Krefelder Stadtteilen : Lueg ist Chef des Fischelner Bürgervereins

Krefeld Einstimmig ist Wolfgang Lueg in der jüngsten Sitzung des Bürgervereins Fischeln zum neuen Vorsitzenden gewählt worden. Er löst Reiner Schütt ab, der sich nicht mehr zur Wahl gestellt hatte.

Die 45 hat er voll gemacht. Fast ein halbes Jahrhundert war Wolfgang Lueg im Schuldienst. Die letzten zwei Jahre hatte er als Musiklehrer ausgeholfen, nachdem er bereits 2019 offiziell als Rektor der Grundschule Königshof verabschiedet worden war. Auch die Schulleitung hatte er schon deutlich länger inne als geplant. Ein Zeichen dafür, wie viel Freude ihm sein Beruf bereitete. „Am Ende durfte Pandemie bedingt nicht mehr gesungen werden. Da machte das Unterrichten natürlich deutlich weniger Spaß“, sagt Lueg, der das Kapitel Schule nach 19 Jahren in leitender Funktion an verschiedenen Schulen nun endgültig abgeschlossen hat. Untätig bleibt er deswegen nicht. Seit September ist der 70-Jährige der neue Vorsitzende des Bürgervereins Fischeln.

Mit guter Laune und feinem Gespür möchte sich Wolfgang Lueg an die neue Aufgabe herantasten. Noch muss er sich in die verschiedenen Themenbereiche einarbeiten. „Mir fehlt momentan der komplette Überblick. Aber ich habe sehr gute Sprecher in den Arbeitskreisen, auf die ich mich verlassen kann und die mir zur Seite stehen.“ Bei ausgedehnten Spaziergängen gibt es zudem regelmäßig Gespräche mit Ehefrau Jutta, deren Ansichten er sehr zu schätzen weiß. Sie hat ihm während seiner Zeit als Schulrektor den Rücken freigehalten und sich vor allem um die vier gemeinsamen Kinder, drei Söhne und eine Tochter, gekümmert. Heute freut sich das Ehepaar, wenn die fünf Enkel nach Fischeln kommen und die Großeltern auf Trab halten. Mit Sohn Ole, der Mitglied der Bezirksvertretung Fischeln ist, eint Wolfgang Lueg die Parteiarbeit. Vater und Sohn sind beide in der CDU Fischeln aktiv. Sohn Ole ist zudem Mitglied im Kreisvorstand der Jungen Union. „Es ist erstaunlich, wie zielstrebig Ole ist. Er wendet neben seinem Studium wirklich viel Zeit für seine ehrenamtliche Tätigkeit auf“, sagt der stolze Vater, der sich mehr junge Leute wünschen würde, die im Verein oder einer Partei aktiv sind. „Man muss bestimmt nicht einer Meinung sein. Das bin ich mit meinem Sohn auch nicht immer. Doch gerade der Disput zwischen den Generationen ist wichtig“, betont der 70-Jährige, der sich auch gut einen Jüngeren für den Vorsitz des Bürgervereins hätte vorstellen können. „Leider gibt es zu wenig junge Menschen, die sich an einen Verein binden“, ist seine Erfahrung.