Angebote für Kinder und Jugendliche in Krefeld : Manga und Märchen im Werkhaus-Ferienprogramm

Angebote für Kinder und Jugendliche in Krefeld

Auch Manga ist ein großes Thema in den Workshops Foto: Werkhaus

Krefeld Spannende Comics und Mangas selbst zeichnen oder Theater spielen, das können Kinder und Jugendliche beim Ferienprogramm des Werkhaus.

Anime & Manga – Zeichnen für Fans heißt es vom 11. bis 15. Oktober, jeweils von 10 bis 13 Uhr: Ein selbst entworfener Charakter wird zu Papier gebracht, und Mangas werden zum Leben erweckt. Johanna Gielen und Isabell Müller helfen, mit Materialien, die in jedem Federmäppchen zu finden sind, die Fantasie zu Papier zu bringen.

Im „Billboard Upper Diessem“ gibt es in der ersten Ferienwoche - jeweils 10 bis 15 Uhr, einen „schrägen“ Tanz-Workshop: „Trainieren – warum? Um den eigenen Bruder zu vertrümmen oder um an Gebäuden und Bäumen hochzuklettern? Um coole Moves zu lernen oder um den eigenen Avatar zu spielen?“, heißt das Angebot zum Training unterschiedlicher Tanzstile. Die Teilnehmenden suchen ihren eigenen Stil und bauen eine Bewegungsmaschine. Der Theater-Workshop in der zweiten Ferienwoche ist wild. Es geht vom 18. bis 22. Oktober mit Regisseurin Anna Brass auf Forschungsreise, auf Träumejagd, auf die Bühne. Dabei werden Stimme und Bewegung geschult.