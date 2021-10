Krefelder Projekt : Glamour Passion - Waschsalon wird zum Kulturort

Krefeld Am Samstag geht eine neue Rundtour durch Krefeld an den Start - vom Büdchen bis zur Tanke haben Künstler zehn Kult-Orte künstlerisch gestaltet. Die Waschmaschine macht Sounds, Pappkopp Matthes plaudert über Currywurst.

Mit der Wahrnehmung ist das so eine Sache. Für manche ist ein Klang Musik, für andere bloß Geräusch. Wo beginnt Musik, wo ist es nur Geräusch? Das ist kein rein subjektives Empfinden. Ivo Lucas tritt den Beweis im Waschsalon Piccobello an. Der Sound der großen Waschmaschinen hat ihn inspiriert. Unter seinem Künstlernamen Mizaru hat er sich an einem Aufruf des Stadtmarketings beteiligt, Krefelder Kult-Orte als Kulturorte erlebbar zu machen.

Im Waschsalon an der Rheinstraße 13 hat Mizaru die Frage der Klangwahrnehmung an einen Physiker und einen Biologen weitergegeben, die wissenschaftliche Antworten haben. In seinem Roman „Tag Null“ verlieren Mrs Wash und Doktor Clean vom „Institut zur Aufrechterhaltung der Sauberkeit“ die Fähigkeit, zu unterscheiden, ob etwas rein oder schmutzig ist, und schaffen so ein Chaos. Die Klangcollage ist am besten über Kopfhörer zu verfolgen. „Mir geht es auch um die Frage der Akzeptanz. In einem Waschsalon auszustellen ist für viele Künstler nicht akzeptabel“, sagt er. Andererseits habe Krefeld eine Vielzahl von Orten, deren Besonderheit nur nie auffalle. „Das muss man ändern.“