Beim Rückbau wird der Artenschutz beachtet : Alte Lagerhalle in Eppinghoven wird abgerissen

Dinslaken Das Gebäude steht auf einem Grundstück südlich der Rotbachstraße und befindet sich in einem schlechten Zustand. Das Gelände ist eine Wohnbau-Potenzialfläche.

Die Stadt Dinslaken hat im Jahr 2018 Grundstücke südlich der Rotbachstraße in Eppinghoven erworben. Auf diesen Grundstücken befindet sich noch eine Lagerhalle, die nicht genutzt wird und in einem schlechtem Zustand ist. Um einen weiteren Verfall der Halle zu verhindern sowie den gesetzlichen Verkehrssicherungspflichten nachzukommen, wird die Lagerhalle in den kommenden Wochen abgebrochen, wie die Stadtverwaltung mitteilt. Der Rückbau erfolgt unter Beachtung des Artenschutzes, der vorab geprüft wurde. Zusätzlich werden zur Sicherstellung der artenschutzrechtlichen Belange die Abbrucharbeiten durch einen Sachverständigen vor Ort ökologisch begleitet. Für Rückfragen zum Ablauf der Arbeiten steht Daniel Pietschke, Fachdienst Hochbau der Dinslakener Stadtverwaltung, telefonisch unter 02064 66-590 oder per E-Mail an Daniel.Pietschke@dinslaken.de zur Verfügung.