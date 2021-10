Nettetal : Straßenbeete werden umgestaltet

Nettetal Der Baubetriebshof der Stadt Nettetal hat mit der Umgestaltung von Straßenbeeten im Stadtgebiet begonnen. Start der Arbeiten war an der Seerosenstraße in Lobberich. Dort entstehen neue Stauden- und Blumenwiesenflächen.

Die ausgewählten Pflanzen zeichnen sich laut Stadt durch besondere Bienen- und Insektenfreundlichkeit aus. Der vorhandene Boden in den Beeten wird teilweise ausgetauscht und durch Pflanzsubstrat ersetzt, so dass die Pflanzen künftig optimale Wachstumsbedingungen vorfinden, heißt es in einer Mitteilung aus dem Rathaus. Die neu bepflanzten Beete werden mit Rindenmulch abgestreut, um so das Wildkrautwachstum zu hemmen.