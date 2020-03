Fressnapf in Krefeld : Rückruf der Kaninchenohren

Krefeld Mit seinen Eigenmarken hat Fressnapf erstmals die Milliarden-Umsatzgrenze überschritten. Jetzt muss Hersteller Cadocare, der für Fressnapf produziert, zwei Chargen des Hundefutters „Multifit Kaninchenohren 100 Gramm“ zurückrufen, weil es mit Salmonellen befallen sein könnte.

Fünf der 16 Eigenmarken von Fressnapf haben einen Anteil von jeweils über 100 Millionen Euro am Erfolg. Die Marke Multifit steht dabei mit 193 Millionen Euro zu Buche – 9,3 Prozent mehr als im Vorjahr. Dass dies so bleibt, davon gehen die Verantwortlichen wahrscheinlich aus: Eine erneute Rückrufaktion betrifft wieder Hundefutter. Der Lieferant Cadocare aus Übach-Palenberg ruft zwei Chargen „Multifit Kaninchenohren 100 Gramm“ zurück, weil sie im Verdacht stehen, mit Salmonellen befallen zu sein.

„Der aktuelle, vorsorgliche Rückruf unseres Lieferanten Cadocare GmbH steht in keinem Zusammenhang mit den Rückrufen aus dem vergangenen Jahr“, betonte Fressnapf-Unternehmessprecher Kristian Peters-Lach auf Anfrage unserer Redaktion. Es seien aktuell zwei Chargen des benannten Multifit-Produktes betroffen – in Summe seien es 19 Paletten, von denen jedoch nur ein geringer Teil überhaupt an die Märkte ausgeliefert worden sei. Die betroffene Ware werde von den Märkten beziehungsweise von der Fressnapf-Logistik gemäß den Anforderungen der örtlichen Entsorger fachgerecht vernichtet, berichtete er.

Typische Symptome der Salmonellose seien – vergleichbar mit der Salmonellenvergiftung beim Menschen – in erster Linie Brechdurchfall, der auch in Verbindung mit Blutausscheidung vorkommen könne, Fieber, Gewebeaustrocknung sowie extreme Schwäche und Mattigkeit. Häufig komme es in der Folge zu einer Enteritis, einer Entzündung des Darmes, sowie in seltenen Fällen zu einer Septikämie, einer Art Blutvergiftung, durch die schnelle Vermehrung der Bakterien. Unbehandelt könne die Hundekrankheit zum Tode führen. Bei einem intakten Immunsystem sollte die Hundekrankheit gar nicht erst zum Ausbruch kommen. Lediglich anhand einer Blutuntersuchung lasse sich die bestehende sowie die überstandene Salmonellose nachweisen, heißt es im Internet auf der Seite Hunde-Fan.