Auftrag aus Ägypten : Riesenauftrag für Siempelkamp in Krefeld

Krefeld Der drittgrößte Einzelauftrag in der Unternehmensgeschichte ist unter Dach und Fach. Die Firma Wotech bestellt eine Anlage zur Herstellung von Platten aus Reisstroh.

Den drittgrößten Einzelauftrag der Unternehmensgeschichte der Krefelder Siempelkamp-Gruppe ist in trockenen Tüchern. Der Vertrag mit dem ägyptischen Kunden Wood Technology Co. (Wotech) ist unterzeichnet. Darüber hinaus setzt der Auftrag Maßstäbe in grüner Technologie. Nachhaltigkeit steht dabei ganz oben. Für die Herstellung mitteldichter Faserplatten (MDF) wird Reisstroh als Rohstoff verwendet. Reisstroh fällt in riesigen Mengen gleichsam als Abfallprodukt an, das meist verbrannt wird.