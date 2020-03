Kriegsende in Krefeld : 75 Jahre Frieden – Ausstellung zum Kriegsende

Foto: Lammertz, Thomas (lamm) 9 Bilder 75 Jahre Frieden – Ausstellung zum Kriegsende.

Krefeld Amerikanische Jeeps rollten vom Rathaus zum Theaterplatz: Mit einem Konvoi startete die Erinnerungsveranstaltung „75 Jahre Kriegsende in Krefeld“. Es war eine bewegende Stunde mit vielen Fakten und Emotionen. Eine Ausstellung in der Mediothek zeigt Zeitzeugnisse.

Von Petra Diederichs

Es war ein eigenartiges Gefühl, als Sandra Franz, Leiterin der NS-Dokumentationsstelle am Dienstag das Publikum begrüßte mit den Worten „Heute vor 75 Jahren waren die Amerikaner da.“ Für viele, die in die Mediothek gekommen, waren, um den 75. Jahrestag des Kriegsendes in Krefeld zu feiern, war das lange her, länger als sie leben. Für einige war die Erinnerung wieder frisch an jene Zeit, die sie als Kinder erlebt haben. „Können wir aus heutiger Sicht ermessen, was dieser Tag bedeutet“, fragte Oberbürgermeister Frank Meyer. Nach einer Stunde wichtiger und gewichtiger Reden über Daten, Fakten und über Gefühle von Zeitzeugen war klar: Der Tag bedeutet 75 Jahre Frieden in Krefeld.

Am 2. und 3. März 1945 kamen die Alliierten nach Krefeld. Als die amerikanischen Panzer durch die Straßen der schwer beschädigten Seidenstadt rollten, begann eine neue Zeit. Meyer nannte es auch eine schwierige, eine ambivalente Zeit, weil die Bürger nicht wussten, ob sie sich als Befreite oder Besiegte fühlen sollten. Den Amerikanern sei es vermutlich ähnlich ergangen: Befreier? Oder Unterdrücker? Denn der Krieg war noch nicht im ganzen Land beendet, die Propogandamaschinerie der Nationalsozialisten lief noch und spuckte weiter Meldungen über Gräueltaten der alliierten Truppen aus.

Info Öffnungszeiten der Ausstellung Film Zu der Ausstellung gibt es einen kurzen Film, der bei Youtube zu sehen ist (75 Jahre Kriegsende). Öffnungszeiten Die Ausstellung ist bis Ende März in der Mediothek am Theaterplatz zu sehen. Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag: 11 bis 19 Uhr; Samstag: 11 bis 14 Uhr

Wie groß die Unsicherheit unter den Krefeldern war, zeigte ziemlich zum Ende der Veranstaltung ein Zitat aus einem Zeitzeugeninterview, das der Arbeitskreis „Kriegsende 1945 in Krefeld“ geführt hatte und junge Mitarbeiter der NS-Dokumentationsstelle vortrugen. Eine inzwischen über 80-Jährige erinnerte sich, dass die Eltern sie hinausgeschickt hatten zu den fremden Soldaten vor dem Haus, weil sie in der Schule etwas Englisch gelernt hatte. Befremdet hatte das Mädchen in die Runde geguckt und gesagt: „If you want to come in, ring the bell.“ Wenn Sie eintreten wollen, klingeln Sie. Im Nachhinein, sagte die Zeitzeugin, sei ihr die Absurdität dieses Satzes bewusst geworden.

Daten und Fakten zum Zweiten Weltkrieg gibt es reichlich. Die Situation, vor allem die menschliche, in Krefeld war allerdings bisher nicht erforscht. Das leistet nun der Arbeitskreis. Die Feier zum Jahrestag gab einen ersten Eindruck. Berückend an diesem späten Nachmittag war, wie sehr sich die Vorträge ergänzten, verschiedene Aspekte beleuchteten – und auch denen die Zeit näher brachte, die niemanden mehr kennen, der davon erzählen kann.

Meyer erinnerte daran, dass viele der Befreier aus Philadelphia kamen – jener Stadt, in die einst die ersten Krefelder ausgewandert sind. Olaf Richter, Leiter des Stadtarchivs skizzierte in einem faktenreichen Vortrag die letzten Monate des Krieges. Krefeld war im Ausnahmezustand. Zu Beginn des Krieges hatten hier 172.000 Menschen gelebt, im Februar 1945 waren es noch 125.000, unmittelbar vor dem Eintreffen der amerikanischen Truppen flohen noch 10.000 ins Rheinische. Die Schulen waren seit Herbst 1944 geschlossen. Im Varieté Seidenfaden amüsierte man sich dennoch, auch wenn die Vorstellungen regelmäßig durch Luftalarm gestört wurden. Wenige Tage vor der Einnahme der Stadt spielte sich das Leben in Kellern ab, die 45 Bunker der Stadt waren überfüllt. Allein im Größten am Hauptbahnhof, der für 10.000 Leute eingerichtet war, drängten sich 15.000 – ohne Waschmöglichkeit, ohne Medizin. Entbindende Frauen oder Leichen konnten nicht herausgeschafft werden, berichtete Richter. Er erwähnte die letzten Luftangriffe, den erbitterten Kampf um die Uerdinger Rheinbrücke, die die Deutschen schließlich sprengten wegen Hitlers Funk-Botschaft nach Krefeld, dass keine Brücke an den Feind fallen dürfe, wie Sandra Franz erzählte, die die Situation für den Niederrhein beleuchtete.

Die „displaced persons“ waren Thema von Ralf Winters von der Geschichtswerkstatt – jene ehemaligen KZ-Häftlinge, Kriegsgefangenen und Zwangsarbeiter aus dem Ausland. 15.000 hat es vermutlich in Krefeld im Laufe des Kriegs gegeben. Sie standen am Ende der Versorgungskette, mussten ihr Überleben auf eigene Faust sichern, als die Verwaltungsstrukturen zusammenbrachen. Einige flohen in ihre Heimatländer. Für die sogenannten Ostarbeiter aus Polen und Russland war der Weg zu weit. Sie mussten sich hier durchschlagen. Es kam zu Übergriffen und Gewalt zwischen ihnen und Einheimischen – ausgehend von beiden Seiten. Für Krefeld habe er keine Belege für Morde gefunden, betonte Winters.