Prozess in Krefeld : Mit Umsatzsteuerkarussell Fiskus betrogen

Umsatzsteuerkarussell: Am Landgericht beginnt bald der Prozess wegen Steuerbetrugs. Foto: Königs, Bastian (bkö)

Krefeld Die Wirtschaftsstrafkammer am Landgericht Krefeld hat drei Verhandlungstermine angesetzt. Prozessauftakt ist am 12. März.

(sti) Unzählige Akteure richten in Deutschland und der Europäischen Union durch so genannte Umsatzsteuerkarusselle jedes Jahr einen riesigen Schaden an. Allein in Deutschland belaufen sich die Schätzungen auf eine zweistellige Milliardensumme. Europaweit beziffert die EU-Kommission laut Handelsblatt die Summe gar auf 50 Milliarden Euro.

Im Millionen-Bereich soll sich der Schaden bewegen, der zwei deutschen Angeklagten am Donnerstag, 12. März, am Landgericht Krefeld von der Staatsanwaltschaft zur Last gelegt wird. Verhandelt wird ab 9 Uhr in Saal 167 vor der 4. großen Strafkammer als Wirtschaftsstrafkammer unter anderem wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung.

Die Staatsanwaltschaft legt dem einen Angeklagten zur Last, sich spätestens im Jahr 2013 mit einer gesondert verfolgten Person dazu entschlossen zu haben, ein Unternehmen in eine planmäßige Lieferkette beziehungsweise einen Lieferkreislauf mit dem Ziel des Umsatzsteuerbetruges einzubinden. Dazu sei es in der Folge auch gekommen. Der Steuerschaden betrage mehr als eine Million Euro.