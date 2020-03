Krankenhaus in Krefeld : Ermittler schließen technischen Defekt als Brandursache aus

Krankenhaus in Krefeld

Krefeld Am Montag haben Pflegekräfte einen Brand in einem Patientenzimmer entdeckt und die Feuerwehr alarmiert. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen schließt die Kriminalpolizei einen technischen Defekt aus.

Das teilen Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Demnach ist der Brand in einem Patientenzimmer der geschlossenen Abteilung entstanden, in dem zwei Männer untergebracht waren. Es handelt es sich mutmaßlich um eine fahrlässige oder vorsätzliche Brandstiftung. Die Ermittlungen dauern an.