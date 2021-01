Mehrere Chargen betroffen : Milupa ruft Müsli für Kleinkinder zurück - Verletzungsgefahr wegen Apfelstielen

Düsseldorf Wegen möglicher Apfelstiele im Müsli ruft der Kindernahrungs-Hersteller Milupa Produkte zurück. Kunden können die betroffenen Chargen zurückgeben. Die Apfelstiele können zu Verletzungen im Mundraum der Kinder führen.

Betroffen seien „Milupa Kindermüsli Früchte“, „Milupa Kindermüsli Bircher“ und „Milupa Kinder-Porridge Hafer & Früchte“, erklärte das Unternehmen am Freitag in Frankfurt am Main. Die Stiele könnten in Ausnahmefällen in die Atemwege gelangen und zu Verletzungen im Mundraum führen. Laut Milupa sind die Produkte für Kleinstkinder ab zehn Monaten beziehungsweise einem Jahr zugelassen.