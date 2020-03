Drogenkontrolle in Krefeld : Geld verschwand in der Unterhose

Krefeld In der Nacht zum Dienstag hat die Polizei Kontrollen bezüglich Drogen im Straßenverkehr und getunten Autos durchgeführt. Ein Beifahrer versuchte, einen höheren Geldbetrag in seiner Unterhose zu verstecken.

Zwischen 20 und 4 Uhr überprüften die Beamten im Stadtgebiet insgesamt elf Fahrzeuge mit 17 Insassen. Gegen 0.50 Uhr wurde ein mit fünf Personen besetzter Mercedes Benz am Wilmendyk / Inrather Straße unter die Lupe genommen. Dabei bemerkten die Einsatzkräfte Haschisch Geruch im Fahrzeug. Bei einer Durchsuchung fanden sie in den Hosentaschen eines 18-jährigen Griechen und bei dem deutschen Fahrer (19 Jahre) eine geringe Menge Drogen. Der Beifahrer versuchte während der Kontrolle einen größeren Betrag Geld in seiner Unterhose zu verstecken. Das Geld wurde sichergestellt. Zudem stellte sich heraus, dass der Fahrer unter Drogeneinfluss stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.Er und sein Beifahrer erhielten Anzeigen. Die Beamten überprüften außerdem zwei Autos, die technisch so stark verändert waren, dass dies zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führte. Eines der Fahrzeuge wurde sichergestellt.