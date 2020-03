Neueröffnung : FitX eröffnet Ostern zweites Studio in Krefeld – auf 2500 Quadratmetern

An der Hülser Straße im Obergeschoss des Roller-Marktes eröffnet Ostern das Fitnessstudio FitX mit seinem zweiten Standort in Krefeld. . Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Die Fitness-Branche ist ein hart umkämpfter Markt. Neben den Sportvereinen, die entsprechende Angebot machen, sind es kommerzielle Studios, die den Kunden moderne Geräte zur Leibesertüchtigung zur Verfügung stellen. Kurz vor Ostern wird das Angebot in Krefeld um ein Studio erweitert.

Das Fitnessstudio-Unternehmen FitX eröffnet am Gründonnerstag, 9. April, um14 Uhr seinen zweiten Stützpunkt in der Samt- und Seidenstadt. Mehr als sechs Jahre nach der Premiere in Oppum hat sich der nach eigenen Angaben zweitgrößte deutsche Fitnessstudio-Betreiber eine attraktive Lage im Stadtteil Inrath an der Hülser Straße 386 gesichert.

Auf einer Fläche von 2500 Quadratmetern kann ab Ostern trainiert werden. „Mit Krefeld verbindet uns in der zehnjährigen FitX-Geschichte eine ganz besondere Beziehung. Im November 2013 war das Studio an der Hafelsstraße nach den Eröffnungen in Essen, Düsseldorf und Mönchengladbach der seinerzeit 13. Standort. Heute sind es 87 in ganz Deutschland. Krefeld ist mittlerweile das 88. Studio im gesamten Bundesgebiet und unsere erste Neueröffnung im Jahr 2020. Daher freuen wir uns umso mehr, wieder zurück zu sein“, sagt Nils Sturm, Leiter des operativen Geschäfts bei FitX.

Im ersten Obergeschoss des Gebäudekomplexes, in dem auch der Möbel-Discounter Roller und die Fast-Food-Kette Subway ihren Sitz haben, findet sich das Fitnessangebot von FitX: 24 Stunden Öffnungszeiten, individuelle Trainingsbetreuung, eine große Auswahl an Kursen und sieben Trainingsbereiche auf 2500 Quadratmetern. Getränke, Duschen und Parkplätze sind inklusive.

„Vor allem die hervorragende Verkehrsinfrastruktur wertet den Standort auf. Die Bundesstraße B509 führt quasi am Studio vorbei, Bus- und Bahnhaltestellen sind keine 100 Meter entfernt. Eine gute Erreichbarkeit ist für die Mitglieder von enormer Bedeutung und gehört zu unserem Servicegedanken“, betont Sturm. Rund 25 neue Arbeitsplätze entstehen durch die Eröffnung des neuen Standorts.

Die FitX Deutschland GmbH ist ein 2009 in Essen gegründetes, deutsches Fitnessunternehmen mit Hauptsitz in Essen. Bislang betreibt das Unternehmen 87 Studios in Deutschland. Laut dem Statistik-Portal Statista hatte die Kette im April 2019 etwa 650.000 Mitglieder.