Beschlüsse sind in Krefeld gefasst : FDP: Stadt versagt bei der Entschlammung im Sollbrüggenpark

Krefeld Stadtbezirksvorsitzender Alexander Schmitz spricht von einer unkoordinierten Aufgabenverteilung zwischen Verwaltung und Kommunalbetrieb.

Der FDP-Stadtbezirksverband Ost wirft der Stadt und dem Kommunalbetrieb Krefeld (KBK) Versagen bei der Entschlammung des Sollbrüggenparks vor. „Die Situation ist ein Paradebeispiel für die Handlungsunfähigkeit und offensichtliche Unkoordinierbarkeit bei der Aufgabenverteilung zwischen Verwaltung und KBK“, erklärt Stadtbezirksvorsitzender Alexander Schmitz. Seit Jahren sei laut FDP bekannt, dass der Wassergraben um die Musikschule am Sollbrüggenpark entschlammt werden müsse. Entsprechende Beschlüsse seien auch bereits gefasst. Die Entschlammung sollte durch den Kommunalbetrieb Krefeld (KBK) erfolgen. Dies sei bisher nicht erfolgt. Hierzu sollte einer der Vorstände der KBK in der Bezirksvertretung Stellung nehmen, der den Termin jedoch nicht wahrnehmen konnte. Stattdessen sei die Leiterin des Amtes für Umwelt- und Verbraucherschutz, Kathrin Gardner, anwesend gewesen. „Dass Frau Gardner an der Sitzung teilgenommen hat, nur um den Anwesenden mitzuteilen, sie könne keine Aussagen zu dem Stand der Arbeiten machen, weil hierfür die KBK zuständig ist, ist eine Farce“, kritisiert Schmitz. Die Liberalen fordern, dass endlich die entsprechenden Gremien Verantwortung übernehmen und das Problem nun schnellstmöglich angehen. Für die FDP darf es zu keinen weiteren Verzögerungen mehr kommen: „Das ist die Stadt auch den zahlreichen Bürgern und Initiativen schuldig, die für die Entschlammung des Grabens Geld gesammelt haben und somit den ersten Teil der Arbeit praktisch aus eigener Tasche finanziert haben. Alles andere wäre unredlich.“, so der FDP-Politiker.