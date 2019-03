Kriminalstatistik zum Jahr 2018: Zahl der Straftaten geht weiter zurück

Korschenbroich Ob Wohnungseinbruch, Gewalt- oder Straßenkriminalität – in Korschenbroich hat sich auch 2018 der positive Trend bestätigt. Die Aufklärungsquote lag indes in einigen Bereichen unter den Werten des Vorjahres.

Es dürfte unangenehmere Aufgaben für den ersten offiziellen Auftritt in einer neuen Stadt geben: Denn wenn Polizeihauptkommissarin Claudia Suthor, seit Anfang März Korschenbroichs neue Wachleiterin, am morgigen Donnerstag im Hauptausschuss über die allgemeine Kriminalitätsentwicklung in der Stadt berichtet, wird sie überwiegend erfreuliche Zahlen präsentieren können. Das geht zumindest aus dem Lagebild Kriminalität 2018 des Rhein-Kreises Neuss hervor. Demnach ist in fast allen Bereichen die Zahl der Straftaten im Vergleich zu den Vorjahren gesunken.

Verschlechtert hat sich die Aufklärungsquote im Bereich der Diebstahlsdelikte: 2018 wurden 89 von 514 Delikten aufgeklärt, was einer Quote von 17,3 Prozent entspricht – 1,5 Prozentpunkte weniger als im Jahr zuvor. Allerdings nimmt der Bericht des Rhein-Kreises die Diebstähle noch etwas detaillierter unter die Lupe. So war in Korschen­broich für 2018 im Deliktsfeld „Diebstahl aus und an Fahrzeugen“ eine Steigerung feststellbar (85 zu 69 im Vorjahr). Beim Fahrraddiebstahl blieb die Zahl nahezu gleich, in den Bereichen Wohnungseinbruch und Fahrzeugdiebstahl gab es dagegen einen erfreulichen Rückgang.