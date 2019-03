Im Neubaugebiet Niers-Aue Korschenbroich: Kita-Bau ist Ende September fertig

Korschenbroich Der Rohbau der Kindertagesstätte im Korschen­broicher Neubaugebiet „An der Niers-Aue“ steht. Die ersten Besucher erhielten nun einen Eindruck vom Raumkonzept.

Noch führt der Weg in das Gebäude nicht durch den Haupteingang, sondern durch eine Glastür direkt in den ersten Gruppenraum. Das dunkle Dämmmaterial an den Wänden und Decken lässt die Flure noch sehr düster aussehen. Und der Blick hinaus zeigt vor allem: eine Großbaustelle. Trotzdem konnten sich die ersten Besucher in der neuen Kita „An der Niers-Aue“ zur Rohbaufertigstellung ein gutes Bild vom künftigen Schmuckkästchen im Korschenbroicher Neubaugebiet machen.