Informationsstand im Supermarkt: Dankeschön-Aktion für Pfandbon-Spender

Korschenbroich Mit dem Spenden ihrer Pfandbons unterstützen Kunden zweier Edeka-Märkte in Korschenbroich Action Medeor. Nun gab es von den Initiatorinnen ein kleines Geschenk als Dankeschön.

Über 20.000 Euro haben Marlene Esser und Marlies Kohlbecher in noch nicht einmal drei Jahren mit ihrer Pfandbon-Aktion in zwei Edeka-Märkten gesammelt. Ein guter Grund, um den Kunden, die mit ihrer Pfandbon-Spende die Hilfsorganisation Action Medeor unterstützen, zu danken. Dafür bauten die beiden Initiatorinnen am vergangenen Samstag für drei Stunden im Korschenbroicher Edeka-Markt einen Stand auf und verschenkten an die Kunden jeweils eine vom Discounter gesponserte Flasche Wasser. Zugleich nutzten sie die Gelegenheit, nochmals auf die Spendenaktion aufmerksam zu machen – mit Erfolg.