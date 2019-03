Musikwettbewerb in Korschenbroich: Hochkarätiges bei Internationaler Orgelwoche und Wettbewerb

Korschenbroich Regionalkantor Martin Sonnen zieht begeistert Bilanz. Die Kandidaten der Endprüfung bewiesen beim Orgelwettbewerb hervorragendes Niveau. Zu den Konzerten begeisterten renommierte Interpreten.

Die Jury entschied sich, den mit 3000 Euro dotierten ersten Preis an Mona Rozdestvenskyte zu vergeben. Die in Moskau geborene Organistin bezeichnet sich als halb littauisch und halb russisch, ist ausgebildete Kirchenmusikerin mit einer Anstellung in Bad Driburg und studiert in Detmold bei Orgelprofessor Martin Sander. „Der Wettbewerb bringt mir viel an Erfahrung: die Bewertung der Jury und den Austausch mit Mitbewerbern“, sagte die 24-Jährige. Die 27-jährige Grazerin Magdalena Moser errang den mit 2000 Euro bedachten zweiten Platz und Sebastian Greß (24) aus dem niederbayerischen Geiselhöring den mit 1000 Euro dotierten dritten Platz. Der Südkoreaner Sunghyun Park und die Leipzigerin Luisa-Maria Rapa erhielten jeweils einen Sonderpreis in Höhe von 250 Euro. „Das Niveau ist absolut top, und es war sehr, sehr eng“, kommentierte Sonnen die Qualität der Beiträge. Er versicherte, dass das Urteil der Jurymitglieder ohne nennenswerte Abweichungen recht einheitlich ausgefallen sei. Die Endprüfung sei spannend gewesen, kein Stück doppelt vorgekommen. Hier hatte sich bewährt, dass die Kandidaten anders als in den Vorjahren ein selbst zusammengestelltes Programm mit Werken aus drei Epochen in 25 Minuten spielen sollten. Die Variante kam auch gut bei den Besuchern der öffentlichen Endrunde an. Bei aller Unterschiedlichkeit ergab sich eine Konzentration auf Werke aus Barock, Romantik und Moderne.