Löschzug Kleinenbroich : Feuerwehr probt den Ernstfall

Bei der Großübung im Hasseldamm ging es um eine Kollision eines Busses mit einem Pkw. Foto: Löschzug Kleinenbroich

Kleinenbroich Bei einer Großübung des Löschzuges Kleinenbroich wurde im Hasseldamm ein Unfall mit zehn teils schwer verletzten Personen simuliert. Selbst ein Linienbus kam zum Einsatz.

Am Montagabend wurden die Mitglieder des Löschzuges Kleinenbroich zu einem schweren Verkehrsunfall gerufen: Bei einer Kollision eines Pkw mit einem Linienbus wurden insgesamt zehn Personen teils schwer verletzt. Rettungskräfte sprechen in einem solchen Fall von einem „Massenanfall an Verletzten“. Ein Szenario, dass sich kein Feuerwehrmann wünscht, mit dem er aber ab und an konfrontiert wird – zumindest in einer Großübung wie nun am Montagabend im Hasseldamm.

„Solche Übungen sind wichtig, damit im Ernstfall die Abläufe und die Organisation zwischen den einzelnen Rettungskräften gut funktionieren“, sagte Frank Baum, Chef der Korschenbroicher Feuerwehr. Aus diesem Grund absolvierte der Kleinenbroicher Löschzug die Großübung gemeinsam mit der Johanniter-Unfallhilfe Neuss. „Ein Szenario dieser Größenordnung entwerfen wir höchstens zweimal im Jahr. Es war nun in dieser Form auch nur möglich, da wir dankenswerterweise durch einen Abschleppdienst einen Bus gestellt bekommen haben“, sagte der Kleinenbroicher Löschzugführer Florian Eiköter, der die Übung gemeinsam mit den Johannitern vorbereitet hatte. Zudem hatten die Organisatoren im Hasseldamm einen Bereich ausgewählt, in dem sie ungestört üben konnten und den regulären Verkehr so wenig wie möglich behinderten.

32 Mitglieder des Löschzuges waren an der Aktion beteiligt, hinzu kamen 30 Johanniter – kaum einer wusste, was bei der Übung auf ihn zukommen würde. „So etwas macht nur Sinn, wenn man sich nicht im Vorfeld groß darauf vorbereiten kann. Denn nur so passieren vielleicht Fehler, die man im Nachhinein gemeinsam analysieren kann und die im Ernstfall dann nicht mehr vorkommen“, sagte Eiköter. Und so wurden die Rettungskräfte nach ihrem Eintreffen mit einer Kollision zwischen Bus und Pkw konfrontiert, durch die zwei Personen im Pkw eingeklemmt und acht Personen im Bus teils schwer verletzt waren. Während die Feuerwehr die umgehende technische Rettung einleitete, begannen die Johanniter mit der Patientenbetreuung und -behandlung. Und nach einer Stunde konnten die Einsatzkräfte vermelden, dass alle zehn Personen befreit und versorgt worden sind.