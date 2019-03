Sport in Korschenbroich: Glehner Turnverein mit weiter steigender Mitgliederzahl

Glehn Die Mitgliederzahlen des Glehner Turnvereins sind erneut gestiegen – aktuell sind 1753 Sportbegeisterte dabei. „Damit bleiben wir mitgliederstärkster Verein in Korschenbroich,“ betont Brigitte Bienioschek, Geschäftsführerin des Turnvereins, der jetzt zu seiner Jahreshauptversammlung eingeladen hatte.

Der Verein wird in diesem Jahr sein Angebot um Bauchtanz sowie um Showtanz für Kinder erweitern. „Wir versuchen ständig, unser Sportangebot zu verbessern. Das ist uns auch im vorigen Jahr mit Life Kinetik und Rückenschule für Kinder bestens gelungen. Die Kurse werden sehr gut angenommen“, erklärt die Geschäftsführerin. Insgesamt werden 77 Angebote von rund 50 Übungsleitern und zehn Sporthelfern betreut. Was den Mitgliedern natürlich auch gefällt, ist die Tatsache, dass die Jahresbeiträge nicht erhöht werden und seit zehn Jahren unverändert geblieben sind.

Ein Thema in der Jahreshauptversammlung war, dass der Verein gut gewirtschaftet hat und in diesem Jahr in der Lage ist, das vor zehn Jahren aufgenommene Darlehen für den Bau des neuen Aktivzentrums komplett zurückzuzahlen. „Darauf sind wir natürlich sehr stolz,“ sagt die Geschäftsführerin, die in der Versammlung einstimmig im Amt bestätigt wurde. Einstimmig wiedergewählt wurden auch Melanie Schmuck, die Vizevorsitzende des Vereins, sowie Marga Brockers und Simone Kluth als Beisitzerinnen. Maria Maaßen ist als Beisitzerin neu dazugekommen.