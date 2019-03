Hauptausschuss in Korschenbroich: Fünf Ausbildungsstellen für mehr Kita-Personal

Korschenbroich Da der Bedarf in Korschenbroich weiter steigt, wird es 2020 erstmals die praxisintegrierte Ausbildung geben. Die Verwaltung wird zudem im Hauptausschuss am Donnerstag über die Personalkosten für Mehrarbeit, Überstunden und Zeitzuschläge berichten.

Fünf Ausbildungsstellen werden in diesem Bereich angeboten, zudem vier Jahrespraktika vergeben. Nötig wurde diese Neuschaffung, da der Bedarf in Korschenbroich steigt und es immer schwerer wird, offene Stellen zu besetzen.

Auch wenn es Überstunden rein rechtlich bei Beamten nicht gibt, sie heißen stattdessen „Mehrarbeit“, fallen sie dennoch an. Auch Teilzeitkräfte leisten Mehrarbeit, sofern sie 39 Wochenstunden überschreiten. In seiner kommenden Sitzung nimmt der Hauptausschuss einen Bericht zur Kenntnis, in dem die Personalkosten für Mehrarbeit, Überstunden und Zeitzuschläge dargestellt werden. Außerdem wird in der Situng am Donnerstag über die Rückstellung für Resturlaub berichtet.