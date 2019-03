Seit dem 1. März: Golfclub Schloss Myllendonk hat neue Pächterin für seine Gastronomie

Korschenbroich Draga Rakovic arbeitete zwei Jahre als Servicekraft im Restaurant des Golfclubs, nun hat sie die Führung übernommen und Anfang März das „Fairways“ eröffnet. Dass sie viele Mitglieder bereits kennt, sieht sie als großen Vorteil an.

Was die Golfer in Myllendonk benötigen, um sich wohl zu fühlen, kann die neue Pächterin schon gut einschätzen – denn in den vergangenen zwei Jahren arbeitete sie bereits als Servicekraft in der Clubgastronomie. Als nun ein Pächterwechsel anstand, sprach der Club-Vorstand zwar auch mit anderen Bewerbern, doch er unterstützte auch den Wunsch Rakovic’, sich selbstständig zu machen – was nicht zuletzt an der positiven Resonanz der Mitglieder lag. „Ich bin überglücklich, diese Unterstützung vom gesamten Verein erhalten zu haben“, sagt die Gastronomin.