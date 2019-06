Projekt in Korschenbroich : Evangelisches Engagement für Lese- und Sprachförderung

Elke Berzen, Jörg Singendonk und Heike Hild (hinten v.l.) bieten in der Kita „Im Holzkamp“ das Projekt Medienkisten an. Foto: Förderverein der Evangelischen Kirchengemeinde Korschenbroich

Korschenbroich „Gemeinsam evangelisch“: Die Kindertagesstätte „Im Holzkamp“, die Gemeindebücherei und der Förderverein der evangelischen Kirchengemeinde Korschenbroich nehmen an dem NRW-Projekt „Medienkisten in der Kita“ teil. Dieses soll mehrere Effekte haben.

Es ist ein sperriger Begriff, der sich hinter dem Projekt „Medienkisten in der Kita“ verbirgt. Denn es handelt sich um ein Förderprogramm des Kultur- und Wissenschaftsministeriums NRW für ehrenamtlich betriebene Büchereien in kirchlicher Trägerschaft. Doch für drei evangelische Institutionen in Korschenbroich war es eine ideale Gelegenheit, ihr Motto „Gemeinsam evangelisch“ mal wieder mit einem Projekt zu unterstreichen. Und so engagieren sich die evangelische Kindertagesstätte „Im Holzkamp“, die evangelische Gemeindebücherei sowie der Förderverein der evangelischen Kirchengemeinde Korschenbroich mit den Medienkisten für die Lese- und Sprachförderung in Kitas.