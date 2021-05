BIENEN : Warum es Streit um die Gemeindebücherei gibt

BIENEN In Bienen gibt es Streit darüber, wohin die kleine Bücherei umziehen soll. Die Stadt fürchtet hohe Renovierungskosten in der alten Schule. Die Heimatfreunde sind gegen einen neuen Standort im Dachgeschoss.

Auch die Möglichkeit, die Bücherei in das Bürgerhaus Bienen zu verlegen, wurde schon geprüft: „Leider geben die Räumlichkeiten das überhaupt nicht her“, erklärt Becker. Ohnehin hätten die Menschen in Bienen am liebsten, wenn die 45 Quadratmeter kleine Gemeindebücherei einfach im bewährten Haus Nummer 10 an der Kirche bleiben würde.