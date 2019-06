Nach Tiefbauarbeiten in Korschenbroich : Baumängel durch Deutsche Glasfaser ärgern Anwohner

Nach Tiefbauarbeiten in Korschenbroich

Korschenbroich Nach den Tiefbauarbeiten schließt die Deutsche Glasfaser Straßen und Gehwege zunächst nur provisorisch, zurück bleiben Risse und Stolperfallen. Korschenbroichs Bürger vermissen Informationen, wo und wie noch nachgebessert wird.

Risse und Absplitterungen in Gehwegplatten, notdürftig geflickte Straßenbelege und Beschädigungen oder Verschmutzungen an Privatbesitz: Die Liste der Beschwerden an der Arbeit der Deutschen Glasfaser ist lang. Der Glasfaser-Ausbau beschert den Korschenbroichern derzeit nicht nur schnelleres Internet, sondern auch Ärger vor der eigenen Haustür.