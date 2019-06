Korschenbroicher Chor wird 20 : Vera Bolten beim „Get Joy“-Geburtstag

Korschenbroich Zwei Gospel-, Soul- und Musicalkonzerte bietet der Korschenbroicher Chor Get Joy Anfang Juli in der Pfarrkirche St. Andreas – und hat dabei sondere Gäste.

So wird Vera Bolten, die schon in Musical-Inszenierungen wie „Der Glöckner von Notre Dame“, „West Side Story“, „Les Miserables“, „We will rock you“ oder derzeit in „Wahnsinn“ aufgetreten ist, gemeinsam mit Get Joy auf der Bühne stehen. Unterstützt wird der Chor von Kolja Koch am Piano. Er spielte schon in vielen Bands und wirkte in internationalen Musikproduktionen mit. Leonard Gincberg spielt Percussion. Er studierte an der Universität Köln Schlagzeug, Klavier und Gesang, ist als Musikpädagoge tätig und hat in verschiedenen Bands im In- und Ausland gespielt. Verstärkt werden die beiden Musiker von Lene Nickels – Frauenpower am Bass.