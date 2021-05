Corona-Lockerungen im Kreis Viersen : Die Gemeindebüchereien können wieder öffnen

Die Gemeindebücherei an der Adam-Houx-Straße. Foto: Daniela Buschkamp

Grenzland Bücher, Tonies und DVDs ausleihen: Das ist durch die Lockerungen der Corona-Schutzverordnung jetzt wieder in Brüggen, Schwalmtal und Niederkrüchten möglich. Was Nutzer wissen müssen.

Im Kreis Viersen sinkt der Inzidenzwert: Wegen des Wertes unter 100 sind Lockerungen möglich, etwa für die Büchereien in Brüggen, Schwalmtal und Niederkrüchten. Diese öffnen jetzt wieder für ihre Kunden.

In Brüggen ist die öffentliche Bücherei (Adresse: Kreuzherrenplatz 4) ab sofort zu folgenden Zeiten geöffnet: montags von 10 bis 13 Uhr und von 15 bis 18 Uhr, dienstags von 15 bis 18 Uhr, donnerstags von 10 bis 13 Uhr und von 14.30 bis 18.30 Uhr sowie am letzten Samstag im Monat von 10 bis 13 Uhr. „Es gelten weiterhin die bekannten Corona-Regeln, wie etwa zur Belüftung der Räume“, erklärt Thomas Jäger von der Gemeindeverwaltung auf Anfrage. Bibliotheks-Besucher müssen zudem ihre Hände desinfizieren, den Mindestabstand einhalten, in den Büchereiräumen eine Schutzmaske tragen und die Formulare für Kontaktdaten auszufüllen. Wer Medien lediglich abholt oder zurückbringt, muss laut Verwaltung seine Kontaktdaten aber nicht hinterlassen.