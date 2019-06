Projekt der Hauptschule Korchenbroich : Praxis-Erfahrung im Nachbarschaftsdienst

Korschenbroich Bis zu den Sommerferien arbeiten Hauptschüler im Garten der Häuser Tabita und Timon. Der Praxisbezug sensibilisiert sie fürs Berufsleben. Die Senioren danken den Einsatz mit hoher Wertschätzung.

Neben hübschen Blüten und Grünpflanzen breiten sich im Hochbeet auch einige Erdbeeren aus. Vielleicht werden die Früchte in einer Gemeinschaftsaktion zu Marmelade verarbeitet oder einfach nur vernascht. Das Beet wurde von Hauptschülern angelegt, die sich im Rahmen der Wahlpflichtfächer für den Gartenkurs entschieden. Noch bis zu den Sommerferien macht sich die Gruppe der Siebt- und Achtklässler jeden Mittwoch auf den Weg, um unter der fachgerechten Anleitung von Gärtner Jan-Hinrich Wlotzcyk in der Grünanlage der Senioren-Häuser Tabita und Timon zu arbeiten.

Die praktische Arbeit soll für das spätere Berufsleben sensibilisieren und hält zugleich ein dickes Bündel an weiteren Erfahrungen bereit. Dazu zählen die Wertschätzung für Natur und Lebensmittel sowie nicht zuletzt die generationsübergreifende Begegnung. „Das Schöne an diesem Projekt ist, dass in kurzer Zeit in der Gemeinschaft etwas Gutes geschafft werden kann. Das wird auch von den Senioren der Häuser gewürdigt und ist bei der fußläufigen Entfernung zwischen Hauptschule und Seniorenheim auch noch ein Nachbarschaftsdienst“, sagt Sarah Kutsch. Die junge Lehrerin sieht zudem die Möglichkeit, dass die Schüler über den wöchentlichen Besuch mit dem Seniorenheim vertraut werden und hier vielleicht ein weiteres Berufsfeld für sich entdecken.