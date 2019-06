Goldhochzeit in Kleinenbroich : Die Liebe beim Polterabend getroffen

Korschenbroich Heidrun und Fritz Pantel feiern am heutigen Donnerstag 50 gemeinsame Ehejahre. Kurios ist, wie sich das Kleinenbroicher Paar einst kennenlernte.

„Zur Silberhochzeit hatten wir 70 Gäste, doch jetzt fahren wir erst einmal für ein paar Tage weg und gehen danach mit lieben Bekannten schön essen“, erzählt Heidrun Pantel. Seit 1992 wohnt das Paar in Kleinenbroich, wo es das geerbte Elternhaus von Fritz Pantel umfangreich umbaute. Hier fühlen sich die Jubilare sehr wohl. Die gelernte Verwaltungsangestellte arbeitete bis zur Rente bei der Bundespolizei in Düsseldorf. Sie fühlt sich bis heute insbesondere dem Stadtteil Urdenbach verbunden. „Ich bin da aufgewachsen und treffe mich immer noch mit den Leuten, die ich von früher kenne“, erklärt sie ihre Mitgliedschaft in der Interessengemeinschaft „Alde Odebacher Jungens und Mädchens“. Sie freut sich, nah an der S-Bahn-Haltestelle zu wohnen, so dass sich ihre beiden Lebensmittelpunkte verkehrstechnisch gut verbinden lassen.