60-Jähriger aus Korschenbroich schwerverletzt Zeugen gesucht nach Kollision von zwei Motorrädern

Der Korschenbroicher war laut Polizei mit seiner Maschine von Viersen aus in Richtung Mönchengladbach unterwegs gewesen. In einer Kurve kam ihm plötzlich ein anderes Motorrad auf seiner Fahrspur entgegen. In der Mitte der Kurve stießen die beiden Maschinen zusammen. Der Korschenbroicher wurde an der linken Hand getroffen, der Außenspiegel des Motorrads beschädigt. Der Mann wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.