Jubiläumsmesse zum runden Geburtstag Kirchenchor Steinforth-Rubbelrath wird 100 Jahre alt

Da kam die Frage auf, ob Förtsch bereit wäre, diese Aufgabe zu übernehmen. Nur 14 Tage später war Ende März bereits die erste Chorprobe. „Wir sind sehr angetan von unserem Chorleiter. Er kann begeistern und geht auf uns ein“, lobt Esser. Und auch Förtsch freut sich: „Ich hatte gedacht, es geht nur um das Jubiläum, habe aber sofort gemerkt, dass sie es ernst nehmen.“ Alle seien mit Hingabe bei der Sache und die Proben an jedem Dienstagabend machen auch ihm Freude. Und so hat Förtsch zur Überraschung der 28 Sänger die Antrittsrede des Vorsitzenden Andreas Humpesch als Mottolied vertont. Premiere ist in der Jubiläumsmesse am 2. Juni in der Filialkirche St. Josef, Josefstraße 2, in Steinforth-Rubbelrath.