Einsatz der Feuerwehr Mönchengladbach Langer Stau nach Auffahrunfall auf der A 52

Die Feuerwehr ist am Donnerstag, 21. Dezember, gegen 16.50 Uhr zu einem Unfall auf der A 52 gerufen worden. Aus bislang unbekannter Ursache war es in Fahrtrichtung Roermond, kurz vor dem Kreuz Mönchengladbach, zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Pkw gekommen. Dabei wurde eine Person aus dem auffahrenden Wagen leicht verletzt, die beiden Insassen des anderen Fahrzeugs blieben laut Feuerwehr unverletzt. Nach einer ärztlichen Untersuchung wurde die verletzte Person mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus transportiert.