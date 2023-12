Verkehrsunfall in Mönchengladbach Auto prallt in Zaun – Fahrer eingeklemmt

Feuerwehr und Polizei sind am Mittwochabend, 20. Dezember, gegen 21.50 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf dem Dohrweg ausgerückt. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr trafen vor Ort auf eine Kollision zwischen zwei Fahrzeugen an einer T-Kreuzung. Die Wucht des Aufpralls hatte eines der Fahrzeuge in einen Zaun geschleudert, wo es zum Stillstand gekommen war.