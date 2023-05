Programm zum Schützen- und Heimatfest in Korschenbroich Zu Unges Pengste noch mehr Gäste erwartet als 2022

Die Betreiber haben Personalprobleme. Das wird sich an der Anzahl der Bierwagen zu Unges Pengste deutlich zeigen. Standen sonst sieben bis acht Wagen verteilt im Ortskern, wird es in diesem Jahr etwa die Hälfte geben. „Am Andreashotel, an der Gladbacher Bank, am früheren Mühleneck und am Hannenplatz wird es aber Bierstände geben“, kündigt Siegers an.