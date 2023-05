Pfingsttombola ist gestartet Lose kaufen und Straßenkindern helfen

Die Einnahmen aus der Pfingsttombola seien ein Teil davon, ein weiterer ergebe sich durch die Erlöse der Sternsinger. „Die Einnahmen der Sternsinger aus Korschenbroich und Kleinenbroich gehen bereits seit Jahren projektbezogen an die Kinder-Direkthilfe. In diesem Jahr war auch Liedberg erstmals dabei“, so Göris. Der weitaus größere Betrag komme durch Spenden zusammen, die das ganze Jahr über an die Kinder-Direkthilfe Korschenbroich gehen.