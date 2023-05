Beweissicherung in Korschenbroich Vor Kanalbau dokumentiert ein Experte Schäden an Häusern

Seine leuchtende Jacke ist nicht zu übersehen, ebenso wenig wie die Aufschrift „Ingenieur- und Sachverständigenbüro Simons“. Der promovierte Bauingenieur Michael Simons will auch auffallen. Denn wenn er durch die Straßen in Korschenbroich geht, könnte ihm so mancher Beobachter böse Absichten unterstellen. Simons tritt an jedes Haus nah ran, untersucht die Eingangstür, die Fenster, die Lichtschächte und vieles mehr. Seine Absicht ist jedoch keineswegs kriminell. Im Gegenteil: Er begutachtet die Häuser zur Beweissicherung.