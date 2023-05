Unterhaltsame Mundart, aber auch ernste Themen Heimatverein Korschenbroich braucht dringend Nachwuchs

Barbara Romann, Vorsitzende des Vereins, warb insbesondere für das Café im Kulturbahnhof, das jeden Sonntag von 14 Uhr bis 17 Uhr geöffnet ist. Sie übergab dann das Wort an Wolfgang Skiba, der kürzlich mit dem Rheinlandtaler ausgezeichnet worden ist. Skiba thematisierte die Gedenkveranstaltungen an die Opfer des Nationalsozialismus jeweils am 9. November. Inhalt sei die Deportation von Korschenbroichern, so Skiba. Er erzählte dann die Geschichte von Hilde Sherman, die 1941 Kurt Winter aus Korschenbroich geheiratet hatte. Beide wurden ins lettische Riga verschleppt. Er überlebte das Konzentrationslager nicht, sie hat die berührende Geschichte niedergeschrieben.