Beim Landwirt Herten in Pesch SPD übernimmt Blühpatenschaft

Blühstreifen statt Blumenstrauß – viele rheinische Landwirte bieten sogenannte Blüh-Patenschaften für Verbraucher an. Für einen vereinbarten Preis legt der Landwirt ein bestimmtes Stück Blühstreifen an und stellt die Fläche somit dem Artenschutz zur Verfügung. Der SPD-Ortsverein in Korschenbroich will damit sein Engagement für die Natur deutlich machen. Dafür wurde die Patenschaft für eine Fläche von 2000 Quadratmetern in Pesch übernommen. Die Patenschaft beginnt mit der Aussaat im Frühjahr 2023 und endet im Oktober/November dieses Jahr. Diese Patenschaften bietet der Landwirt Heribert Herten, Kleinenbroicher Straße 36, in Pesch an. Es gibt noch freie Flächen für Blühpatenschaften. Weitere Infos gibt es unter: 02161 642324.