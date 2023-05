Aktion der Bürgerstiftung Korschenbroich Stelen gebaut für Gießkannen auf altem Friedhof

Glehn · In Kleinenbroich, Korschenbroich und Liedberg gibt es sie bereits: Stelen für Gießkannen auf den Friedhöfen. Am Wochenende wurden diese auch auf dem alten Friedhof in Glehn gebaut. Die Bürgerstiftung war Initiator der Aktion.

09.05.2023, 04:50 Uhr

Die Bürgerstiftung hat auf dem alten Friedhof in Glehn mit Bürgermeister Marc Venten Stelen gebaut. Foto: Rick, Markus (rick)/Markus Rick (rick)

Von Rudolf Barnholt