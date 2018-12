Kleve : Müllsammelaktion wurde prämiert

Viertklässler der Johanna-Sebus-Grundschule in Rindern wurden für ihre Müllsammelaktion ausgezeichnet. Foto: Arenacum Rindern

(RP) Im Frühjahr hatte die Kreis-Kleve-Abfallwirtschafts GmbH zum „Frühjahrsputz“ aufgerufen. Diesem Aufruf waren auch 48 Viertklässler der Johanna-Sebus-Grundschule in Rindern gefolgt. Gemeinsam mit ihren Eltern, Lehrerinnen und Vorstandsmitgliedern von Arenacum – Verein für Kultur und Geschichte in Rindern sammelten sie allerlei Unrat an Straßenrändern, Wegen und Büschen, den weniger umweltbewusste Mitmenschen weggeworfen hatten.

