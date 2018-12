Kleve : SPD ehrte Jubilare für langjährige Treue

Karin Wilhelm, Willy Goebels, Klaus Brandt, Bodo Wissen, Willi van Beek, von links. Es fehlen Martha Urmann, Hans Zeesing und Wolfgang Rogmann. Foto: SPD

(RP) Im Rahmen einer Mitgliederversammlung der SPD Bedburg-Hau in der Gaststätte Jacobs in Till wurden langjährig verdiente Mitglieder für ihre Treue zur SPD geehrt. Auch der stellvertretende Vorsitzende der SPD des Kreises Kleve, Bodo Wißen, nahm aus diesem Anlass an der Mitgliederversammlung teil.

Die Jubilarehrungen nahm er gemeinsam mit der Vorsitzenden des SPD-Ortsvereins Bedburg-Hau, Karin Wilhelm, vor.