Kleve: Kreismeisterinnen im Fußball kommen vom Forstgarten

(RP) Der Gewinn der Kreismeisterschaft der Schulmannschaften der Wettkampfklasse I (Jhg. 99-03) sorgte für große Freude an der Gesamtschule am Forstgarten. Nachdem Trainerin Vera van Bonn mit ihrem Mädchenteam souverän durch die Vorrunde gekommen war, fuhren alle erwartungsfroh im eigens gecharterten Bus zum Finale nach Geldern.

„Am Anfang dachten wir, das wird nichts“, berichtet Luca aus der Jahrgangsstufe 11, „die waren viel älter als wir.“ „Und zwei Köpfe größer“, ergänzt Zara lachend. So war es wohl dem Respekt vor den Gegnerinnen geschuldet, dass es nach einer Minute schon 1:0 für Geldern stand. Gut, dass quasi im Gegenzug der Ausgleich fiel. Das gab Sicherheit und so ging es mit einer knappen 2:1-Führung in die Pause. In der zweiten Halbzeit brachen dann alle Dämme. Das Team aus Kleve schraubte wie im Rausch die Führung hoch, und schon lange vor dem 9:2-Endstand bestand kein Zweifel mehr, dass der Kreismeistertitel nach Kleve gehen würde. Trainerin van Bonn ist sich sicher: „Das ist das Ergebnis einer längeren Entwicklung. Wir haben schon seit Jahren ein Wahlangebot Mädchenfußball. Da unterstützen uns auch Vereinstrainer. Und wir haben einfach in jeder Hinsicht starke Mädchen.“ Für Luca und Zara reicht der Fußball in der Schule natürlich nicht. Beide spielen sehr erfolgreich im Vereinsfußball der DJK Kleve und des VFR Warbeyen/Bedburg-Hau. Zusammen mit Julia und Chloe, ebenfalls Schülerinnen der Oberstufe und aktive Fußballspielerinnen, leiten sie eigene Sport- und Fußballangebote im Ganztagsangebot der Gesamtschul. Das freut Trainerin van Bonn. „Es ist immer schön zu erleben, wie unsere Größeren mit den Jüngeren arbeiten. So ein Kreismeistertitel soll natürlich auch verteidigt werden.“ So steht es auch im Schulprogramm: „Miteinander und voneinander lernen“.