Kleve : Mitmachoper aus Wien gastiert am Forstgarten

Schüler der Gesamtschule am Forstgarten wurden bei der Mitmachoper aus Wien zu Darstellern. Sie bekamen einen Kunstkalender als Dankeschön. Foto: Gesamtschule am Forstgarten

(RP) Das Casting an der Gesamtschule am Forstgarten für die schauspielernden Schüler und Schülerinnen der fünften Klassen hat sich gelohnt. Eine Doppelbesetzung für den Prinzen Belmonte und seiner Prinzessin Konstanze, Zofe Blonde und Diener Pedrillo und auch der große Bassa Selim als Herrscher des Serails waren ausgewählt worden und spielten gemeinsam mit den angereisten Profis das Singspiel ‚Die Entführung aus dem Serail‘ von W.A.

Mozart. Was ist ein Rezitativ, gerappt im Baritonsound eines Opernsängers, wie klingt eine live gesungene Sopranarie? Wie reiste Familie Mozart durch Europa? Wie klingt die klassische Stimme? Diese Fragen wurden im Singspiel für das Jahrgangstufenpublikum eingebunden. Die Handlung dieses Märchens war packend durch Wortwitz und mit humorvollen Dialogen gespickt. So konnte hinter jeder Szene etwas Neues und Amüsantes entdeckt werden. Das Publikum hörte aufmerksam zu und gab begeisterten Szenenapplaus. Die Fachschaft Musik überreichte den Sängern einen schuleigenen Kunstkalender als kleines Dankeschön. Jeder im Publikum, Schüler sowie auch die Klassenlehrer, waren begeistert und gaben in der Feedback-Runde ihr großes Lob an die kleinen und großen Darsteller.